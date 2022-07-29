Россиянам рассказали как исправить ошибку в кредитной истории

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Если банк допустил ошибку в кредитной истории, ее можно исправить, сообщает News.ru.

В Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде рассказали, что плохой кредитный рейтинг может быть следствием ошибки, которую допустил сам банк, например, человеку приписали чужие долги. В таком случае клиент может оспорить свой рейтинг, и хорошую кредитную историю можно будет восстановить.

Однако, если у гражданина имеются большие задолженности или просрочки по платежам, изменить рейтинг уже не получится.

"Зачастую предложения изменить кредитную историю за деньги поступают от мошенников. Не доверяйте таким предложениям и проявляйте бдительность", – предупредила директор центра Людмила Куровская.

Ранее в Центробанке РФ рассказали, что банковские мошенники придумали новую уловку: они обещают клиентам полностью очистить кредитную историю. Объявления о подобных услугах можно встретить в некоторых телеграм-каналах. По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерия Ляха, мошенники говорят людям, что эта процедура повысит шансы на получения новых займов.

В пресс-службе регулятора уточнили, что злоумышленники просят за услугу 30 тысяч рублей или 30% от суммы долга. При этом они даже не отрицают, что это незаконно. Как только человек переводит требуемую сумму, преступники исчезают, а пострадавший клиент остается не только с длинной историей своих долгов, но и без денег, которые заплатил аферистам.