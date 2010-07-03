Более 2 тысяч человек обратилось с жалобами на укусы клещей в Подмосковье

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Более двух тысяч человек обратилось за помощью в медицинские учреждения Московской области из-за укусов клещей за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

"По данным еженедельного мониторинга, за прошедшую 30-ю неделю в медицинские организации Московской области по поводу присасывания клещей обратились более 2000 человек, обращаемость остается на уровне среднемноголетних значений, регистрируются единичные случаи заражения клещевым боррелиозом", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отмечается, чаще всего укусы клещей случаются при выезде за город в деревни и дачные участки, а также при посещении лесных массивов. Всего, по данным ведомства, в Московской области против клещей обработано более 3,1 гектара территорий.

По данным исследований, у клещей отсутствуют возбудители клещевого энцефалита, однако в 15,2% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 3,04% – гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 0,33% – моноцитарного эрлихиоза человека.

Ранее гражданам напомнили, что "подцепить" клеща можно в лесах, лесопарках, в саду и на огороде, а также при контакте с животными. Кроме того, заразиться можно при употреблении сырого молока коз, овец, коров, буйволов, в котором может находится вирус в период массового нападения клещей.

Чтобы защититься от клещевого энцефалита, стоит при походе на природу надевать специальный защитный костюм или одежду, под которую не могут заползти клещи. Это может быть рубашка с длинным рукавом и брюки. Хорошо, если на концах рукавов и брючин есть резинки, под которые не сможет заползти клещ. Голову и шею специалисты советуют закрыть косынкой.