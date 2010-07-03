Роспотребнадзор признал безопасными 34 зоны отдыха Подмосковья

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Управление Роспотребнадзора признало безопасными 34 зоны отдыха в Московской области, передает Агентство "Москва".

В список попали, в частности, зона отдыха пансионата "Пестово", карьер "Волкуша" в Лыткарино, река Коломенка, зона "Городские парки" на Иваньковском водохранилище, река Яхрома (ООО "Лига деятелей культуры и спорта", городской округ Дмитровский), озеро Большое во Фрязине и озеро Голубое в Луховицах.

Ранее Роспотребнадзор принял в эксплуатацию семь московских зон отдыха с купанием. Открыты озеро Черное, озеро Мещерское, озеро Школьное, "Тропарево" (ЮЗАО), "Серебряный бор 2" (СЗАО), "Серебряный бор 3" (СЗАО) и "Пляж Левобережный" (САО). Вода там отвечает санитарным требованиям, также организован производственный контроль за безопасностью и заменен песок.