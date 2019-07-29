Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:22

Стали известны самые "неспящие" города России

общество

12:22

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/zastavkin

Стали известны самые "неспящие" города России по версии Uber Russia, пишут "Известия".

По итогам июня чаще всего такси после полуночи вызывали жители Екатеринбурга. Второе место в рейтинге заняла Москва, замкнула тройку лидеров Пермь. В пятерку также вошли Челябинск и Санкт-Петербург.

Последнее, 16-е место досталось Самаре. Также в исследовании отмечается, что ночью за такси чаще платят наличными, чем банковскими картами. При этом чаевые за поездки после полуночи во всех городах, кроме Перми и Челябинска, оставляют реже.

Ранее аналитическое агентство "ТурСтат" с помощью интернет-опроса составило рейтинг самых трудолюбивых городов России. Первую строчку списка заняла Москва (37% голосов). Также в тройку вошли Санкт-Петербург (23%) и Екатеринбург (14%). Четвертое место разделили между собой Новосибирск и Нижний Новгород (по 8%).

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика