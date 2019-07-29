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Стали известны самые "неспящие" города России по версии Uber Russia, пишут "Известия".

По итогам июня чаще всего такси после полуночи вызывали жители Екатеринбурга. Второе место в рейтинге заняла Москва, замкнула тройку лидеров Пермь. В пятерку также вошли Челябинск и Санкт-Петербург.

Последнее, 16-е место досталось Самаре. Также в исследовании отмечается, что ночью за такси чаще платят наличными, чем банковскими картами. При этом чаевые за поездки после полуночи во всех городах, кроме Перми и Челябинска, оставляют реже.

Ранее аналитическое агентство "ТурСтат" с помощью интернет-опроса составило рейтинг самых трудолюбивых городов России. Первую строчку списка заняла Москва (37% голосов). Также в тройку вошли Санкт-Петербург (23%) и Екатеринбург (14%). Четвертое место разделили между собой Новосибирск и Нижний Новгород (по 8%).