Врач рассказал, как не простудиться в холодную погоду в Москве

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Стало известно, как предотвратить простуду в холодный период летом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью с внештатным специалистом столичного департамента здравоохранения Андреем Тяжельниковым.

"Одевайтесь так, чтобы можно было утеплиться при неожиданном похолодании, особенно в вечерние часы. Также опасны сквозняки в транспорте или холодный воздух из кондиционера", – предостерег Тяжельников.

Отмечается, что если человек все-таки попал под дождь, нужно срочно согреться любым горячим напитком. Алкоголь в этот список не входит.

"Можно зайти в кафе и выпить чашку горячего чая или какао. Подойдет любой горячий напиток, кроме алкоголя. Вопреки распространенному мнению, спиртные напитки не согревают", – подчеркнул врач.

Врач посоветовал есть больше ягод, фруктов, овощей. При этом следует уменьшить употребление мясных, жирных, жареных и копченых продуктов.

Также при условии отсутствия дождей специалист посоветовал заняться спортом.

"Лето – это прекрасная возможность для закаливания и укрепления физической формы. Особенно полезны занятия на свежем воздухе. Можно гулять в парках, бегать, ездить на велосипеде, плавать", – заключил Тяжельников.

Ранее синоптики сообщили, что столицу с понедельника ждет сильное похолодание. В некоторых районах Москвы столбики термометров опустятся до плюс 9 градусов в дневные часы.