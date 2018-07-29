МЧС предупредило о грозе, ливне и сильном ветре в Подмосковье 29 июля

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Гроза, дождь и сильный ветер ожидаются в Подмосковье в ближайшие часы. Об этом жителей региона предупредили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

По прогнозам синоптиков, отметили в МЧС, до 15:00 29 июля на западе и северо-западе Московской области не исключены ливни и грозы. Ветер может усилиться до 12−17 метров в секунду.

Представители ведомства посоветовали во время грозы не прятаться у стен домов, на остановках общественного транспорта, под деревьями или вблизи рекламных щитов. Автомобилистам рекомендовали поставить машины в гараж или парковать вдали от деревьев и ненадежных конструкций.