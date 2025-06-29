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29 июня, 23:25

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Глава Росмолодежи Гуров: День молодежи объединил свыше 5 млн участников по всей РФ

День молодежи объединил свыше 5 млн участников по всей РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

День молодежи объединил свыше 5 миллионов участников по всей стране, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров.

"Праздник длится несколько дней и уже объединил <...> школьников, студентов, молодые семьи, бойцов СВО, волонтеров, активистов молодежных организаций", – написал он в своем телеграм-канале.

По всей стране прошли различные концерты, мастер-классы и спортивные мероприятия. Кроме того, одним из символов этих дней стала акция "Свет сердец всей страны", в ходе которой по всей России загорелись тысячи огней, как знак поддержки Героев.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в столице проживает больше 3,2 миллиона молодых людей, из которых свыше 900 тысяч – студенты.

В рамках проекта "Молодежь Москвы" горожане могут пройти передовые образовательные программы, найти стажировку или трудоустроиться на полноценную работу. Всего в рамках проекта с 2020 года было поддержано свыше 3 тысяч инициатив и еще свыше 5 тысяч событий проведено.

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