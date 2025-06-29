Кабмин утвердил празднование Дня российской адвокатуры 31 мая

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День российской адвокатуры будет официально отмечаться 31 мая. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

В кабмине отметили, что дата неформально утвердилась в сообществе адвокатов как профессиональный праздник. Именно в этот день в 2002 году был подписан федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", который заложил основные принципы организации.

Установление профессионального праздника на официальном уровне позволит подчеркнуть важность адвокатуры как публично-правового института в стране и ее публично-правовое значение для российской государственности.

Первый понедельник июля в России также будет отмечаться День архитектора. Мишустин уже подписал постановление о его закреплении в календаре.

Ожидается, что введение нового профпраздника будет способствовать повышению престижности профессии. Облик городов играет значительную роль в улучшении условий жизни россиян и в повышении привлекательности регионов, указал вице-премьер Марат Хуснуллин.