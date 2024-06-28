Минпросвещения РФ утвердило День математика 1 декабря

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День математика в России будет отмечаться ежегодно 1 декабря. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ опубликован на сайте правительства РФ.

Праздник будет отмечаться в день рождения выдающегося русского математика Николая Лобачевского. С инициативой об установлении Дня математики в правительство обратился ректор МГУ Виктор Садовничий. Закрепить праздник в календаре распорядился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

До этого день математика отмечался 1 апреля, но носил неформальный характер и не имел официального статуса. При этом Международный день математики, установленный ЮНЕСКО, отмечается 14 марта.

Работы Лобачевского легли в основу многих открытий математической школы, объяснял министр просвещения России Сергей Кравцов. По его мнению, установление профессионального праздника позволит усилить интерес школьников к этой области науки, которая сейчас необходима во многих востребованных специальностях, а также повысит статус связанных с математикой преподавателей и исследователей.

