День архитектора появится в России

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В России появится новый профессиональный праздник – День архитектора. Его планируется отмечать ежегодно в первый понедельник июля, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Постановление о его закреплении в календаре уже подписано председателем кабмина Михаилом Мишустиным. Уточняется, что идею об учреждении нового праздника подали представители Союза архитекторов России и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В поддержку этого предложения выступили в Российском союзе промышленников и предпринимателей и Российской академии наук.

Предполагается, что введение нового профессионального праздника поспособствует повышению престижа профессии. Комментируя нововведение, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что облик городов имеет значительную роль в улучшении условий жизни граждан и в повышении привлекательности различных регионов для туристов и бизнеса.

"Установление Дня архитектора – это признание особой значимости этой профессии в преобразовании наших городов и развитии страны в целом", – поделился он своим мнением.

Ранее в Госдуме предложили сделать Пасху и День Святой Троицы выходными днями. По мнению авторов соответствующего законопроекта, данная инициатива поможет россиянам провести больше времени с родными. Предполагается, что таким образом удастся укрепить традиции и приумножить их смысл для детей и будущих поколений.

