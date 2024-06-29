Кубок префекта ВАО по волейболу разыграли в районе Вешняки

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Волейбольный турнир среди любительских команд на Кубок префекта Восточного административного округа Москвы состоялся в Вешняках в парке у прудов "Радуга", передает Агентство "Москва".

Участие в соревнованиях приняли коллективы из Восточного и Юго-Восточного административных округов. ЮВАО среди прочих представили волейболисты из Некрасовки. Честь района отстаивали педагоги "Школы в Некрасовке". Директор Майя Булаева пришла поддержать своих коллег и пригласила на соревнования двукратного чемпиона мира по джиу-джитсу Артема Петрухина.

"Хочу всех поздравить с таким замечательным мероприятием. Сегодня в турнире участвуют 14 команд – это действительно уровень. Кроме результата, очень важно, что вы популяризируете этот великолепный вид спорта, волейбол. Наши дети и просто жители микрорайонов должны это видеть и стремиться быть похожими на вас", – сказала Майя Булаева.

Артем Петрухин признался, что, хотя выбрал для себя единоборства, волейбол любит и с удовольствием смотрит игры.

"Хочу пожелать вам сыграть без травм. Не так важно, о каком конкретно виде спорта идет речь – мы с вами должны сделать все для популяризации здорового образа жизни в нашей стране. Это важно, и это наша с вами основная задача", – отметил Петрухин.

По итогам соревнований первое место заняла команда района Гольяново, вторым стал Косино-Ухтомский, третьими – хозяева турнира, волейболисты района Вешняки.

Ранее сообщалось, что в День молодежи в парке "Яуза" прошел спортивный фестиваль, в котором приняли участие сотни детей, учащихся школ и столичных вузов. Они соревновались в различных видах спорта, интеллектуальных викторинах и квестах, творческих конкурсах и мастер-классах.