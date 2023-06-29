Госдума одобрила закон о создании программы долгосрочных сбережений россиян

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Думские депутаты приняли в третьем чтении инициативу о создании программы долгосрочных сбережений россиян через договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Проект дает гражданам, подписавшим контракты в период 2024–2026 годов с НПФ и уплатившим взносы в размере не менее 2 тысяч рублей в год, допфинансовую стимулирующую помощь в течение трех лет, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Согласно материалам, такой срок может быть продлен по решению правительства. Сумма дополнительного взноса будет определяться исходя из суммы уплаченных взносов и размера среднемесячного дохода: при зарплате до 80 тысяч рублей – 1 рубль софинансирования на 1 рубль взносов; при доходе от 80 тысяч до 150 тысяч рублей – 1 рубль софинансирования на 2 рубля взносов; при доходе свыше 150 тысяч рублей – 1 рубль софинансирования на 4 рубля взносов.

Уточняется, что максимальный размер софинансирования исчисляется в размере до 36 тысяч рублей в год. Участие россиян в создании долгосрочных сбережений будет осуществляться только на добровольной основе. Претендовать на периодические выплаты по договорам смогут мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, либо те, кто участвовал в программе не менее 15 лет.

Помимо этого, россиянам дадут возможность досрочно использовать средства сбережений без расторжения контракта. Это будет возможным при наличии у гражданина особых жизненных ситуаций, например оплата дорогостоящего лечения. Список видов подобного лечения утвердит кабмин.

Вместе с этим россияне смогут переводить средства по программе сбережений без потери инвестиционного дохода и комиссий из одного НПФ в другой через пять лет после подачи заявления.

Подобный законопроект был внесен в Госдуму в конце апреля. Авторы инициативы утверждают, что программа будет выступать в роли финансового продукта для граждан, пополнение которого при поддержке государства можно осуществить как за счет собственных средств, так и за счет пенсионных накоплений.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщила, что в стране следует расширить перечень жизненных ситуаций для изъятия долгосрочных сбережений гражданами.

Кабмин одобрил законопроект о запуске новой программы дослгосрочных сбережений граждан