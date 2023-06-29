Психолог рассказала о пользе частых объятий для человека

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Объятия являются не только невербальным способом коммуникации, но и помогают снизить уровень стресса. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на клинического психолога Дарью Сальникову.

Специалист пояснила, что в процессе объятий у человека активизируются сенсорные стимулы, в том числе зрительные, обонятельные, осязательные и тактильные, которые связаны с различными отделами головного мозга. Это, в свою очередь, заставляет отдельные участки мозга работать и влиять на нервную систему, тем самым снижая уровень стресса.

Поэтому, обнимая кого-либо, человек чувствует себя под защитой. В пример Сальникова привела объятия матери и новорожденного ребенка.

"Такое же чувство у нас появляется и во взрослом состоянии. Когда мы испытываем стресс, нам не хватает, чтобы нас кто-то обнял и сказал, что все будет хорошо. Нам нужен этот купол защищенности из детства", – сказала эксперт.

Ранее психолог Ольга Романив рассказала, что быстро успокоиться при стрессе можно с помощью глубокого дыхания. При этом начинать дыхательные циклы следует с живота. После нужно наполнить воздухом легкие и поднять ключицы.

