Ожидаемая продолжительность жизни в РФ выросла до 73,4 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ожидаемая продолжительность жизни в России превысила показатели допандемийного периода и составила 73,4 года. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Стоит отметить динамику, которая сохраняется в 2023 году. Ожидаемая продолжительность жизни сейчас превысила уже допандемийный период, 73,4 года", – цитирует его РИА Новости.

По данным министра здравоохранения РФ, смертность среди младенцев в стране составила 4,1 промилле.

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что за первый квартал 2023 года продолжительность жизни в стране составила 73,3 года. В сравнении с данными 2022 года показатель вырос на 3,25 года.

Ранее Мурашко заявил, что в стране до исторического минимума упал показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Он объяснил, что достичь подобного результата удалось благодаря применению в лечении ССЗ новых подходов. Хирургическая помощь становится в РФ все более доступной, добавил глава Минздрава.



Продолжительность жизни в России выросла более чем на 2,5 года – Росстат