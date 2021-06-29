В Москве выявили 6 209 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В Москве за сутки выявили 6 209 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
За день были госпитализированы 1 757 человек, еще 121 пациент скончался. На ИВЛ находятся 680 человек.
Между тем 4 854 человека выздоровели после перенесенного заболевания. Общее число переболевших COVID-19 в столице за весь период пандемии достигло 1 153 145 человек.
В Оперштабе напомнили, что для победы над коронавирусом важна вакцинация, и призвали сделать бесплатную прививку в одном из павильонов "Здоровая Москва", куда можно прийти без записи.
Всего в России за период пандемии, согласно последним данным, зарегистрировано 5 493 557 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки подтвердили 20 616 новых случаев COVID-19. При этом без клинических проявлений выявлено 2 523 (12,2%) случая заболевания. 652 человека скончались.
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