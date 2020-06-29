Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет

Фото: The Mirror
Обнародованы лучшие снимки НЛО за 40 лет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Mirror.
Автором фото стал житель польской деревни Ястрово. Он сделал снимки неопознанного летающего объекта на камеру телефона. При этом фотографии оказались хорошего качества.
Автор пояснил, что ехал на велосипеде, а затем услышал странный звук. Он обернулся и увидел над лесом объект пирамидообразной формы. Мужчина успел сделать 5 снимков, прежде чем НЛО исчезло.
Позднее автор передал фото уфологу Роберту Бернатовичу. Тот показал снимки экс-начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу.
Мэнтл заявил, что данные снимки являются лучшими за прошедшие 40 лет. Его мнение разделил эксперт Джейсон Глив.
"Я был поражен высоким качеством снимков. Похоже, он (объект – Прим. Ред.) двигался в небольшом радиусе около 50 метров, оставаясь на высоте около 150–200 футов (45–60 метров – Прим. Ред.) над уровнем земли", – пояснил Глив.
Уточняется, что автор фото пожелал остаться неизвестным, чтобы соотечественники не приняли его за психически нездорового человека.
Ранее видео с НЛО опубликовал Пентагон. Сообщалось, что один из роликов был снят в ноябре 2004 года, а другие – в январе 2015 года.
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