До 30 градусов тепла ожидается в столичном регионе 29 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 28 до 30 градусов тепла прогнозируется в Москве в четверг, 29 мая, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность, без осадков. В Подмосковье – от 25 до 30 градусов тепла.

Ветер – юго-восточный с порывами от 6 до 11 метров в секунду, местами они будут до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики сообщили, что аномальная погода в Москве продержится несколько дней. На фоне жары увеличился спрос на кондиционеры.

Также МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с 29 по 30 мая. Порывы могут достигнуть 17 метров в секунду.

Водителям рекомендовали быть внимательными за рулем и парковаться только в безопасных местах. Пешеходов, в свою очередь, призывают избегать рекламных конструкций и других неустойчивых объектов на улице, а также не оставлять без присмотра детей.