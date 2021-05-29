Эксперты узнали стоимость продуктовой корзины школьника перед экзаменами

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Перед экзаменами школьникам необходимо добавить в рацион сыр, творог, йогурт и черный шоколад. При заказе продуктов из супермаркета корзина для выпускника обойдется в 2104 рубля в неделю, подсчитали аналитики "СберЗдоровье" и "СберМаркет", передает РИА Новости.
В эту цену входят сливочное масло, геркулес, яйца, хлеб, авокадо, орехи, фрукты, морская рыба, сыр, плитка горького шоколада, банан и бутылка воды. Последние три пригодятся в качестве перекуса на экзамене.
По словам диетолога Маргариты Макухи, во время подготовки к экзамену рациону школьника стоит уделить особое внимание, поскольку питание должно быть полноценным и богатым витаминами.
В качестве перекуса помимо шоколада подойдут также хлебцы, ягоды, йогурт, бутерброд с сыром, добавила диетолог.
Ранее диетолог Ольга Деккер перечислила наиболее вредные для человека продукты.
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