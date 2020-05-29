МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в столице в ночь на субботу

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Сильный дождь и усиление ветра прогнозируются в Московском регионе в ночь на субботу. Об ухудшении метеоусловий рассказали представители ГУ МЧС России по Подмосковью.

"С 21:30 29 мая до 03:00 30 мая местами по Московской области и Москве ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 12-17 метров в секунду, град", – говорится в предупреждении экстренного ведомства.

Для того чтобы чтобы избежать поражения молнией, жителям столичного региона посоветовали соблюдать ряд правил. "По возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку", – заявили в МЧС.

Кроме того, людям, оказавшимся на улице, рекомендовали во время грозы держаться подальше от электропроводки и антенн.

Ранее стало известно, что в городе выпало рекордное за 140 лет количество осадков для 29 мая. По словам метеоролога, предыдущий рекорд в этот же день был установлен в 2015 году. Тогда с неба на Москву обрушились 26,1 миллиметра осадков.