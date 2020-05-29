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Общество

29 мая, 20:01

Привлеченным к административной ответственности могут предоставлять бесплатного адвоката

общество безопасность

Фото: depositphotos/ginasanders

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает в ряде случаев возможность предоставления бесплатного адвоката. Услуги защиты будут компенсироваться за счет государства, заявили ТАСС в Минюсте РФ.

Сейчас данный принцип предусмотрен по уголовным делам. "В проекте процессуального КоАП предлагается закрепить возможность оказания квалифицированной юридической помощи бесплатно в случаях, когда за совершение административного правонарушения может быть назначено административное наказание в виде административного ареста", – объяснили в министерстве юстиции.

Отмечается, что в указанных случаях по ходатайству лица смогут назначить адвоката, чей труд оплатят за счет бюджетных средств.

Ранее автоюрист прокомментировал изменения проекта нового КоАП. Тимур Маршани считает инициативу Минюста об ужесточении наказания за нарушение правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости, ненужной и весьма посредственной. В нынешней редакции убрали увеличенные штрафы за превышение скорости, передает RT.

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