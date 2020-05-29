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Москва 24

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Общество

17:01

Росгосцирк покажет ﻿трансляцию фестиваля циркового искусства в День защиты детей

общество культура

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Минкультуры РФ и Росгосцирк в День защиты детей, 1 июня, покажут трансляцию лучших номеров Международного детского и молодежного фестиваля циркового искусства "Цирк нашего детства", сообщается на сайте Росгосцирка.

"Зрители увидят лучшие номера Международного детского и молодежного фестиваля циркового искусства "Цирк нашего детства", который состоялся в Екатеринбурге в декабре прошлого года", – говорится в сообщении.

Трансляция пройдет 1 июня в 20:00 на сайте Культура.рф и на официальной странице Росгосцирка в социальной сети "ВКонтакте".

Фестиваль циркового искусства был посвящен 100-летию отечественного государственного цирка. В нем приняли участие 135 юных артистов из девяти стран.

Ранее в министерстве просвещения рекомендовали регионам провести выпускные вечера в онлайн-формате. Сделать это предлагается 27 июня. Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер".

Очные мероприятия в традиционной форме смогут провести в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений.

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