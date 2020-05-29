Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил причины ослабления коронавирусной инфекции в России.
По его словам, вирус фильтруется через иммунные силы и в процессе борьбы с ними утрачивает свою мощь. Так, при каждом очередном попадании в организм COVID-19 постепенно становится слабее.
"Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго", – написал медик в своем Telegram-канале.
Мясников отметил, что волна коронавируса в России постепенно спадает. Об этом, по его убеждению, свидетельствует преимущественно бессимптомное протекание болезни.
Ранее завершение пандемии коронавируса спрогнозировал президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия. Он выразил надежду на то, что COVID-19 удастся победить к концу лета.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что ситуация с распространением коронавируса в стране в настоящее время стабилизировалась. Он признал, что "пока позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть".
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: