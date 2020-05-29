Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

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Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил причины ослабления коронавирусной инфекции в России.

По его словам, вирус фильтруется через иммунные силы и в процессе борьбы с ними утрачивает свою мощь. Так, при каждом очередном попадании в организм COVID-19 постепенно становится слабее.

"Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго", – написал медик в своем Telegram-канале.

Мясников отметил, что волна коронавируса в России постепенно спадает. Об этом, по его убеждению, свидетельствует преимущественно бессимптомное протекание болезни.

Ранее завершение пандемии коронавируса спрогнозировал президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия. Он выразил надежду на то, что COVID-19 удастся победить к концу лета.

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что ситуация с распространением коронавируса в стране в настоящее время стабилизировалась. Он признал, что "пока позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть".