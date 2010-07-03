В Красногорске прошел праздник "Удивительный лес"

Праздник "Удивительный лес" благотворительного фона "Я есть!" прошел в Красногорске 19 мая. Участники акции высадили 20 тысяч саженцев сосны на месте уничтоженного ураганом леса.

"На день рождения леса приезжают целыми семьями, дружескими компаниями, классами и даже группами из интернатов, и для этого, в том числе, стоит затевать подобные масштабные проекты ", − рассказал соучредитель фонда, актер Егор Бероев. Чтобы помочь посадить сосны, в Красногорск с семьями приехали продюсер и режиссер Алексей Петрухин, актрисы Наталия Антонова и Анна Чурина.

Праздник проходил при поддержке комитета лесного хозяйства Подмосковья, администрации Красногорска и территориального управления "Нахабино". Он объединил обычных и особенных детей, а также взрослых. Совместными усилиями им удалось поставит рекорд: начинающие лесники посадили 20 тысяч саженцев всего за час работы.

"Приживаемость саженцев в "Удивительном лесу" всегда почти 100-процентная. Нам так все лесники говорят", − подчеркнула соучредитель фонда "Я есть!", актриса Ксения Алферова. По ее словам, это происходит потому, что деревья сажают "заинтересованные, открытые, искренние люди".

Участники акции также посетили творческие мастер-классы, послушали концерт и попробовали вкуснейший плов, приготовленный на костре.