Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Почти каждый пятый россиянин стесняется ходить в туалет на работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Зарплата.ру".
Анонимный опрос провели 23–27 апреля, в нем приняли участие две тысячи человек.
"18% респондентов испытывают дискомфорт при необходимости удовлетворения естественных нужд в течение рабочего дня", – говорится в материале.
Кроме того, 21% предпочитает перетерпеть позыв, 28% ждут подходящего момента, когда остальные сотрудники покинут туалетную комнату, 25% брезгуют, 8% вообще никогда не ходят в туалет на работе. Стало известно, что женщины более стыдливы, чем мужчины, – 63 против 37% соответственно.
Помимо этого, только 15% сотрудников оказались удовлетворены условиями санузла на работе. 29% участников рассказали, что кабинок в санузле недостаточно или они постоянно заняты, 31% пожаловались на отсутствие туалетной бумаги и освежителя воздуха, 16% отметили невозможность закрыть в туалете дверь. Также 13% респондентов рассказали о грязи и неприятном запахе.
Ранее опрос показал, кого из коллег россияне считают самыми вредными. Оказалось, что на работе россиянам сложнее всего общаться с бухгалтерами и юристами.
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