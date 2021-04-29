Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти каждый пятый россиянин стесняется ходить в туалет на работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Зарплата.ру".

Анонимный опрос провели 23–27 апреля, в нем приняли участие две тысячи человек.

"18% респондентов испытывают дискомфорт при необходимости удовлетворения естественных нужд в течение рабочего дня", – говорится в материале.

Кроме того, 21% предпочитает перетерпеть позыв, 28% ждут подходящего момента, когда остальные сотрудники покинут туалетную комнату, 25% брезгуют, 8% вообще никогда не ходят в туалет на работе. Стало известно, что женщины более стыдливы, чем мужчины, – 63 против 37% соответственно.

Помимо этого, только 15% сотрудников оказались удовлетворены условиями санузла на работе. 29% участников рассказали, что кабинок в санузле недостаточно или они постоянно заняты, 31% пожаловались на отсутствие туалетной бумаги и освежителя воздуха, 16% отметили невозможность закрыть в туалете дверь. Также 13% респондентов рассказали о грязи и неприятном запахе.

Ранее опрос показал, кого из коллег россияне считают самыми вредными. Оказалось, что на работе россиянам сложнее всего общаться с бухгалтерами и юристами.