Россиянам дали советы, как они могут помочь пожилым людям в период самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мобильный оператор Tele2 рассказал, как россияне в период пандемии коронавируса могут помочь старшему поколению.
Например, оператор советует заранее позаботиться о ежедневных покупках и заказать родственникам продукты, лекарства и товары первой необходимости онлайн. Рекомендуется также по возможности пользоваться услугами бесконтактной доставки.
Еще один совет касается мобильной связи: необходимо помочь старшему поколению подобрать удобный пакет услуг, который позволит всегда оставаться на связи. Например, подключить специальный тариф "Социальный" с безлимитными звонками, СМС и бесплатным доступом к мессенджерам. Доставка сим-карты будет осуществлена бесконтактным способом.
Пожилым гражданам также стоит рассказать и о возможностях телемедицины. В частности, сервис "Телемед" позволит им получить медицинскую консультацию или помощь в любое время. Это необходимо в связи с введенным режимом самоизоляции, из-за чего пожилым людям не рекомендуется ездить в поликлинику. Кроме того, для вопросов по коронавирусу или иным вирусным заболеваниям работает бесплатная горячая линия.
Кроме того, россиянам предложили рассказать родственникам о многочисленных онлайн-мероприятиях, которые проводятся сейчас в виртуальном пространстве. Разнообразная культурная программа поможет представителям пенсионного возраста сделать свой досуг во время режима самоизоляции более ярким.
В частности, Tele2 пользователям тарифа "Везде онлайн" предлагает оформить бесплатную полугодовую подписку на "Яндекс.Плюс", в которую также входит доступ к "Кинопоиску HD". Также к услугам пользователей предоставлен сервис Tele2 TV, при работе которого не расходуется интернет, когда вы смотрите фильм.
Кроме того, оператор проводит онлайн-курсы для пожилых людей, которые помогут разобраться в мобильном интернете.
Ранее оператор Tele2 запустил онлайн-пространство "Дом по другим правилам". На нем воедино собран самый разнообразный контент, который бесплатно могут использовать все россияне вне зависимости от оператора.
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