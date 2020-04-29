РЖД продлевают рассадку пассажиров в поездах с учетом соцдистанции

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Действие временной рассадки пассажиров с учетом социальной дистанции продлевается в поездах дальнего следования до 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

В компании заявили, что схема рассадки пассажиров зависит от их конфигурации. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, а в трехместном – один пассажир у окна и один – у прохода, при этом средний ряд остается свободным.

Также по новым правилам в купе могут ехать только два человека, а в плацкартных вагонах – не более трех в одном отсеке. Новые правила действуют во всех поездах дальнего следования, включая "Ласточки", "Стрижи" и "Сапсаны".

Новая схема рассадки действует при оформлении проездных в кассах дальнего следования и через интернет. Если билет куплен до введения новой схемы, пассажиры занимают места согласно оформленным проездным.

Ранее сообщалось, что все поезда дальнего следования холдинга РЖД оснащены бесконтактными термометрами. Это было сделано для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и сотрудников компании в условиях пандемии коронавируса.

Устройства улавливают тепловое излучение человека на безопасном расстоянии и фиксируют показатель. Замеры проводятся сразу после отправки поезда к месту назначения.

