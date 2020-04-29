Мишустин заявил, что точную дату полной отмены ограничений рано называть

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что сейчас нельзя назвать точную дату, когда ограничения, действующие на фоне эпидемиологической обстановки из-за коронавируса, можно будет снять.

Об этом он рассказал на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны, передает ТАСС.

"Пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введенные из-за коронавируса, могут быть полностью сняты, в том числе по пересечению границ Российской Федерации", – сообщил Мишустин.

По словам премьера-министра, до 30 апреля для иностранных граждан сохраняется ограничение на въезд в Россию.

28 апреля президент РФ Владимир Путин сообщил о продлении нерабочего периода в стране до 11 мая. Так, на аналогичный период пролонгировали режим самоизоляции, действующий в Москве. Указ был подписан мэром города Сергеем Собяниным.

За последние сутки в РФ подтвердили 5 841 случай заражения коронавирусом. Клинических проявлений не было у 2 624 человек, или 44,9%. Всего в России зарегистрировали 99 399 случаев COVID-19.

Ранее Мишустин поручил разработать план по восстановлению занятости и роста экономики.