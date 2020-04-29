Мария Захарова передала привет американским "фейкоделам"

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Вывоз россиян из Тель-Авива будет лучшим ответом создателям фейковых новостей о том, что Россия бросила своих граждан в Израиле. Так считает представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хочется передать привет всем фейкоделам, особенно из американских СМИ, которые писали чушь о том, что из Израиля не будут вывозить и что Россия бросила больных детей", – передает ее слова "Вечерняя Москва".
Захарова уточнила, что вечером 28 апреля авиакомпания "Аэрофлот" доставила на родину из аэропорта Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве более 250 российских граждан. По словам представителя МИД, большинство россиян находились в Израиле в медицинских целях. Также россияне посещали родственников или приехали на работу и учебу.
Описываемый рейс из Израиля в Россию – первый за месяц. Предыдущий самолет забрал граждан РФ 29 марта.
По последним данным, в Израиле коронавирусом заразились 15 589 человек. В России за последние сутки подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в РФ заболевших 93 558 человек, вылечились 8 456, скончались 867.
Ранее Минкомсвязь опубликовало новый список вывозных рейсов для россиян. Помимо Израиля, граждан эвакуируют из ОАЭ, Армении, Италии и с ряда популярных курортных регионов.
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