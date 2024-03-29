В Москве несут цветы к станции метро "Лубянка" в годовщину теракта

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Москвичи несут цветы к станции "Лубянка" Сокольническая линии метро в память о жертвах теракта, который произошел 14 лет назад. Утром на станции появились красные розы.

Два взрыва прогремели 29 марта 2010 года с интервалом менее часа. Первый произошел на станции "Лубянка" в 07:57 во втором вагоне поезда, когда машинист закрыл двери состава и приготовился к отправлению с платформы.

О втором взрыве, который случился в третьем вагоне поезда на станции "Парк культуры", стало известно в 08:36. Состав стоял на станции, производилась высадка пассажиров. Перед этим машинист сообщил, что поезд дальше не поедет, и попросил всех выйти. К моменту взрыва большинство людей уже покинули вагоны.

В результате трагедии на месте погибли 36 человек, из которых 24 на "Лубянке" и 12 – на "Парке культуры". В дальнейшем в больницах скончались еще четыре человека. Более 100 граждан получили травмы, а потерпевшими по делу о теракте признали 168 человек.

По информации силовиков, на станции "Лубянка" подрыв осуществила уроженка Дагестана Мариам Шарипова, а на "Парке культуры" – Джанет Абдурахманова (Абдуллаева).

Ранее сообщалось, что Второй западный военный окружной суд приговорил к пожизненному тюремному заключению бывшего начальника РОВД по Кизлярскому району Дагестана полковника Гази Исаева за участие в терактах в московском метро в 2010 году. Также суд взыскал с него 17 миллионов рублей в качестве компенсации и лишил звания полковника. Исаев свою вину не признал.