Терапевт назвала пять способов сохранить мужское здоровье

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Для сохранения здоровья мужчинам следует отказаться от спиртных напитков и курения, также им стоит обратить внимание на физическую активность и присутствие в рационе питания морепродуктов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Ольгу Чиркову.

Специалист посоветовала мужчинам употреблять нежирное мясо, натуральные фруктовые и овощные соки, орехи, мед и цитрусовые.

"Сохранить мужское здоровье одним питанием невозможно. Необходимо отказаться от курения и алкоголя, быть физически активным, справляться со стрессом, соблюдать гигиену", – объяснила она.

По словам врача, жареное и копченое мясо, крепкие спиртные напитки и сладкие продукты являются вредными для желудка. Жирное мясо содержит в себе большое число канцерогенов, которые препятствуют усвоению пищи, добавила Чиркова.

Ранее главный специалист министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин сообщил, что около 52% россиян мужского пола не доживают до 65 лет. Он указал, что в 40 лет мужчины достигают пика в карьере, выходят на позиции, при этом 74% граждан из этой группы уходят на рабочем месте. Такие мужчины реже обращаются к медикам, вследствие чего 81% внезапно умирает, объяснил эксперт.

"Доктор 24": мужское здоровье

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