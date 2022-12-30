Диетолог рассказала о неожиданной пользе фундука

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Фундук помогает поддержать работу сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы, а также снижает уровень сахара и холестерина в крови. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"В фундуке присутствует селен. Это антиоксидант, который необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы", – рассказала эксперт.

Также в этом орехе присутствует кальций, который необходим для зубов, ногтей, волос и костей. В составе фундука есть и цинк, полезный для мужского здоровья, отмечает диетолог..





Елена Соломатина врач-диетолог За счет цинка фундук обладает и антидиабетическим эффектом. Он улучшает чувствительность тканей к инсулину и таким образом понижает уровень глюкозы в крови.

Фундук обладает антиоксидантными свойствами и помогает в профилактике рака, продолжает Соломатина. Кроме того, в нем содержится большое количество клетчатки, которая забирает на себя излишки жиров и плохого холестерина.

"Проводились исследования, которые выявили, что такие продукты, как орехи и фундук, в частности, снижают уровень плохого холестерина в крови", – подчеркнула специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог В фундуке есть омега-9 – это олеиновая кислота. Она особенно полезна при сердечно-сосудистых заболеваниях. Если регулярно включать олеиновую кислоту в свой рацион, через пару-тройку недель можно заметить значительное улучшение. Она уменьшает количество маркеров воспаления. Именно воспалительные процессы провоцируют ряд заболеваний, в частности сердечно-сосудистой системы, то есть атеросклероз.

Поскольку фундук – достаточно калорийный продукт, эксперт рекомендует съедать в день не более 30–50 граммов этого ореха.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала жареные орехи наиболее вредными для организма. Особую опасность они представляют, если в процессе приготовления использовалось масло. По словам эксперта, такой продукт будет поддерживать в организме воспалительные процессы. Поэтому в рацион лучше включать только подсушенные орехи.



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