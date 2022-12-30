08:00Общество
Диетолог рассказала о неожиданной пользе фундука
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Фундук помогает поддержать работу сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы, а также снижает уровень сахара и холестерина в крови. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"В фундуке присутствует селен. Это антиоксидант, который необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы", – рассказала эксперт.
Также в этом орехе присутствует кальций, который необходим для зубов, ногтей, волос и костей. В составе фундука есть и цинк, полезный для мужского здоровья, отмечает диетолог..
Фундук обладает антиоксидантными свойствами и помогает в профилактике рака, продолжает Соломатина. Кроме того, в нем содержится большое количество клетчатки, которая забирает на себя излишки жиров и плохого холестерина.
"Проводились исследования, которые выявили, что такие продукты, как орехи и фундук, в частности, снижают уровень плохого холестерина в крови", – подчеркнула специалист.
Поскольку фундук – достаточно калорийный продукт, эксперт рекомендует съедать в день не более 30–50 граммов этого ореха.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала жареные орехи наиболее вредными для организма. Особую опасность они представляют, если в процессе приготовления использовалось масло. По словам эксперта, такой продукт будет поддерживать в организме воспалительные процессы. Поэтому в рацион лучше включать только подсушенные орехи.
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