Врачи предупредили об опасности жарких летних ночей для мужчин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Жаркие летние ночи повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин. Об этом сообщает "Газета.ру".
Исследователи из Торонтского университета сравнили данные о смертности людей в Великобритании и США в июне – июле в 2001–2015 годах и сведения о колебаниях температур в это время.
За все время было зарегистрировано свыше 40 тысяч смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, а на каждый градус повышения ночной температуры сверх нормы приходился рост смертности среди мужчина 60–64 лет на 3,1% в Великобритании и 4,8% – в США. При этом колебания температуры не влияли на женщин и более пожилых мужчин.
"Учитывая растущую вероятность экстремального повышения температуры в летние периоды в западной части США и Великобритании, наши результаты показывают важность разработки профилактических инициатив по охране здоровья населения и новой городской политики, направленной на снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем", – подчеркнули авторы исследования.
При этом эксперты добавили, что за время исследования удалось снизить общую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний благодаря профилактическим мерам.
Ранее член Российского научного медицинского общества терапевтов Оксана Серебрякова рассказала, что многие люди самостоятельно назначают себе витамины, заподозрив их недостаток, однако делать этого нельзя. По ее словам, переизбыток витаминов в организме может привести к нарушению работы ЖКТ, нервной системы, анемии, тошноте, аллергии и другим последствиям.
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