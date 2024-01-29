В России увеличилось число операций для лечения ожирения

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В России увеличилось число бариатрических операций на желудке и кишечнике для лечения ожирения. В 2020 году было проведено 3,2 тысячи таких операций, в прошлом году их количество достигло 8,9 тысячи, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на статистику Общероссийского бариатрического реестра.

"Речь идет не об эстетическом вмешательстве, а о борьбе с весом, угрожающим здоровью. У людей с индексом массы тела выше 40 происходят глубокие изменения в обмене веществ и гормональные нарушения", – отметил руководитель ростовского Центра бариатрической медицины ФМБА Максим Буриков.

Благодаря хирургическому вмешательству пациенты могут сбросить 20–35% от общей массы тела, что является около 60–70% лишнего веса. Чаще всего операции проводят женщинам и пациентам в возрасте от 31 до 50 лет. У почти трети граждан выявили индекс массы тела 40 и более.

Ранее бариатрический хирург Бекхан Хациев рассказал, что депрессивное состояние может способствовать изменению пищевых привычек и отсутствию физической активности, что влияет на набор веса. Он также подчеркнул, что во время депрессии у человека увеличивается уровень кортизола, гормона стресса, что помогает накоплению жира в организме.

По данным Росстата, в 2022 году в России выявили более 419 тысяч новых случаев ожирения. Всего болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ в 2022 году обнаружили у 13 миллионов россиян. Из них сахарный диабет выявили у 5,27 миллиона человек, а ожирение – у 2,17 миллиона.

"Актуальный репортаж": число людей с ожирением в РФ выросло на треть