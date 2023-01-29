Хинштейн напомнил, что закон о ЛГБТ-пропаганде не запрещает радугу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды никак не запрещает радугу, если речь идет о ее семицветном варианте. Об этом напомнил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Ранее в Сети появились сообщения о том, театральный фестиваль "Радуга" сменил название на Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей имени Брянцева. В беседе с журналом "Театр" директор фестиваля Светлана Лаврецова объяснила, что организаторы решили перестраховаться в свете закона о ЛГБТ-пропаганде.

"Наши законы никаким образом не запрещают и не отменяют радугу. При одном условии: если изображается именно классическая семицветная радуга, а не "кастрированный" символ ЛГБТ, где отсутствует голубой цвет", – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Депутат напомнил, что в России зарегистрирована не одна организация со словом "радуга" в названии. В их числе и детское книжное издательство. Но ни одной из таких компаний менять название не придется, потому что "так вопрос не ставился никогда".

В начале января в России было возбуждено первое дело но новому закону о пропаганде ЛГБТ. Его возбудили по запросу самого Хинштейна в отношении издательства Popcorn Books.



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