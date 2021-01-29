Россияне рассказали о способах защиты от COVID-19 на работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты сервиса "Работа.ру" выяснили, как россияне защищаются от коронавируса на работе. Об этом сообщает RT.

Более половины опрошенных (57 процентов) предпочитают мыть руки и пользоваться антисептиками, носит маски 51 процент респондентов.

Соблюдают социальную дистанцию с коллегами 29 процентов участников опроса, носят перчатки – 14 процентов. Обходятся без мер защиты 13 процентов опрошенных.

Уточняется, что в опросе можно было выбирать несколько вариантов ответов. Всего в исследовании приняли участие 4 тысячи человек из всех регионов России.

Ранее сообщалось, то в прошлом году россияне в среднем потратили на отдых внутри страны от 20 до 40 тысяч рублей.

Специалисты опросили более пяти тысяч человек, из которых 17,3% респондентов заявили, что на отдых им понадобилось около 30–40 тысяч рублей, еще 16,8% опрошенных признались, что потратили на эти цели порядка 20–30 тысяч рублей. И около 16,3% заявили, что отдохнули за 20 тысяч рублей.

