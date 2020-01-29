Летевший в Шанхай самолет изменил маршрут и полетел в Ухань

17:17
Фото: ТАСС/AP/Mark Schiefelbein
Самолет авиакомпании Juneyao Airlines на котором летеле жители провинции Хубэй, следовавший по маршруту Осака – Шанхай, после вхождения в воздушное пространство изменил курс направления и отправился сразу в Ухань. Об этом сообщает РИА Новости.
Воздушное судно вылетело из аэропорта Осаки в 19:55 по местному времени и должно было прибыть в Шанхай в 21:30, однако из-за эпидемиологической ситуации и по просьбе туристов авиакомпания с разрешения властей изменила маршрут.
Пассажиры встретили аплодисментами объявление бортпроводника о перемене маршрута. С тех пор, как власти Китая закрыли Ухань в связи с эпидемией коронавируса, многие жители страны, которые уехали за границу, вынуждены возвращаться обратно через другие города Китая.
На борту самолета находились 94 пассажира, в том числе с билетами других авиакомпаний. Их пересадили на другой рейс в Шанхай. По прилету в Шанхай самолет продезинфицировали, а 11 членов экипажа добровольно согласились на 14-дневный карантин.
Вирус начал распространяться из Уханя в конце декабря. По последним данным, новым вирусом заражены в Китае 5 999 человек, из них 132 скончались. Заболевшие есть почти во всех регионах КНР. Коронавирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке. В России их на данный момент нет.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу. Туда войдут его заместители, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.
Сергей Собянин заявил, что в Москве создадут оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб. Совместно с Роспотребнадзором идет работа над оперативными поставками в город современных тест-систем. Мэр взял ситуацию на личный контроль.
Число заболевших коронавирусом в КНР увеличилось почти до 6 тыс человек
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