Генпрокуратура предложила сократить аресты за нетяжкие преступления

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Генеральная прокуратура РФ выступила с предложением реже прибегать к арестам за преступления небольшой и средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе Генпрокуратуры также обратили внимание на необходимость "расширения практики органов предварительного расследования по вопросу избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы".

По данным прокуратуры, в СИЗО арестантов зачастую содержат с нарушением норм международного и российского законодательства. Часть изоляторов переполнены, а арестованные не всегда могут вовремя выйти на свободу из-за долгой передачи информации из суда в места заключения.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ограничить максимальный срок содержания заключенных в СИЗО. По словам президента коллегии адвокатов Павла Астахова, необходимо активнее применять другие меры пресечения.

