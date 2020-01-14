Адвокат поддержал установку максимального срока заключения в СИЗО

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Президент коллегии адвокатов Павел Астахов поддержал идею ограничения максимального срока заключения в СИЗО. Об этом сообщает ИА "НСН".

Ранее соответствующее предложение озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По словам парламентария, Совфед и прокуратура планируют сотрудничество в области гуманизации уголовного законодательства.

"Мера пресечения ареста, содержания под стражей в следственном изоляторе должна быть исключительной. Пусть там будут только самые-самые опасные. Активнее надо применять другие меры пресечения. И если будет установлен предельный срок, я обеими руками за", – заявил Астахов.

Юрист указал на отставание России в вопросе либерализации уголовного законодательства и отметил, что в случае экономических преступлений объективной и адекватной мерой пресечения будет необходимость внести денежный залог.

По мнению специалиста, имеет смысл установить содержать подозреваемых в СИЗО не дольше двух месяцев. В данном вопросе, как считает адвокат, можно ориентироваться на установленные законом сроки расследования, которые также укладываются в два месяца.

В декабре 2019 года в Госдуму внесли на рассмотрение законопроекты, согласно которым смертную казнь могут заменить пожизненным одиночным заключением. Таким образом планируется выполнять конституционную гарантию на жизнь.

