В Госдуме допустили создание в России частных тюрем и СИЗО

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Депутат Госдумы из "Единой России" Анатолий Выборный не исключил, что в будущем в России могут появится частные тюрьмы и следственные изоляторы.

"Россия, на мой взгляд, придет к этой форме, когда будут частные изоляторы, тюрьмы. Вопрос только лишь в том, чтобы соблюдались права и свободы наших граждан", – цитирует Выборного Агентство "Москва".

Он отметил, что сейчас содержание тюрем в некоторых регионах требует более пристального внимания государства с точки зрения соблюдения прав заключенных.

По словам парламентария, при создании частных тюрем важно быть уверенными в том, чтобы институт государственного надзора "не вызывал никаких сомнений".

В качестве примера Выборный привел обсуждение вопроса создания в России института частных судебных приставов.

"Функции частных детективов схожи с функциями тех органов, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью", – полагает депутат.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева заявила, что в Москве могут появиться первые в России частные следственные изоляторы. Она отметила, что к идее бизнес-сообщества Москвы подключились эксперты.