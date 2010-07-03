Число заключенных в России снизилось до исторического минимума

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы России (осужденных, подозреваемых и обвиняемых) в 2019 году достигло минимальных значений в истории страны. Об этом рассказали в пресс-бюро ФСИН.

В ведомстве подчеркнули, что с начала текущего года численность осужденных снизилась с 463 до 434 тысяч человек. Самое заметное снижение зафиксировано в колониях Свердловской области, Пермского и Красноярского краев.

Стало меньше и тех, кто содержится в следственных изоляторах. На 1 октября их было 98 тысяч человек, а в 2018 году – чуть больше 100 тысяч.

Ранее в московском СИЗО появилось свое телевидение, которое называется ФСИН ТВ. Заключенные могут смотреть бесплатный контент, а могут заказать фильм из списка, но это уже за деньги. Стоимость одного фильма –199 рублей.

