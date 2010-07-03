В Москве могут появиться частные СИЗО

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Инициатива по созданию частных СИЗО в Москве будет важным шагом в деле защиты прав человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена ОНК Москвы, главу Ассоциации защиты бизнеса Александра Хуруджи.

"Я аналогичное предложение выдвигал многократно, считаю, если команде бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой удастся добиться ее реализации, это будет важным шагом вперед в вопросах обеспечении более гуманного отношения к арестантам", – заявил Хуруджи.

Он добавил, что главной проблемой, которая может помешать в реализации данной инициативы, может стать вопрос о принципе равенства людей перед законом, отметив, что многие могут подумать, что для предпринимателей будут созданы отдельные условия.

Хуруджи добавил, что в частных изоляторах могут предоставлять те же услуги, что и в обычных СИЗО. "Только тюремщики могут получать доплату, а услуги могут быть более дорогими, но более качественными. Тогда проект частных СИЗО окупится", – считает Хуруджи.

В свою очередь, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что частные изоляторы будут направлены на улучшение условий содержания подозреваемых. Он добавил, что в подобных учреждениях в западных странах более управляемый процесс, с помощью которого создаются нормальные человеческие условия.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева заявила, что в Москве могут появиться первые в России частные следственные изоляторы. Она отметила, что к идее бизнес-сообщества Москвы подключились эксперты.

