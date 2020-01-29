Врачи в Воронеже нашли грипп и риновирус у вернувшихся из Китая пациентов

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Подьем"

У двух жителей Воронежа, вернувшихся из Китая, врачи нашли грипп и риновирус. Об этом рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев, сообщает РИА Новости.

"У заболевшей женщины выделен вирус гриппа, у мужчины – риновирус. Окончательное решение будет принято после получения результатов исследования соответствующих центров на коронавирус", – подчеркнул Механтьев.

Накануне в городе госпитализировали двух человек после поездки в Китай. Состояние одного из пациентов оценивается как удовлетворительное, второго – средней тяжести. При госпитализации 55-летней женщины и 35-летнего мужчины использовались средства противоэпидемической защиты медицинских работников.

У заболевших взяли четыре анализа, в том числе для исключения коронавируса. В настоящее время пациенты находятся в инфекционном отделении Воронежской областной детской клинической больницы № 2, где есть специальные инфекционные боксы.

Вспышка коронавируса началась в Ухане в конце 2019 года. Случаи заражения были также выявлены в Южной Корее, США, Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале.

На данный момент в Китае новым типом пневмонии заражено почти 6 тысяч человек. Более 130 человек погибло. 52 заболевших пациента успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

