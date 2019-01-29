Эксперт сообщила о правилах голодания по лунному календарю

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Детокс и полезные для организма воздержания в последнее время стали модной "фишкой". Сегодня в моду входит явление "экадаши" и практика голодания по лунному календарю. Инструктор по здоровому образу жизни Ольга Малахова рассказала порталу "Дни.ру" о том, что это такое и как правильно это использовать.

Согласно ведическим учениям, экадаши – это каждый 11-й день восходящей и нисходящей Луны, когда организм лучше всего может очиститься и восстановиться. В это время Луна ближе всего подходит к Земле и оказывает на воды планеты наиболее сильное гравитационное воздействие.

Поскольку человек на 80 процентов состоит из воды, а головной мозг – на все 95-98 процентов, Луна влияет не только на мировой океан, но и на физиологическое состояние человека.

В эти дни клетки человека испытывают особый "перегруз". Поэтому тяжелая пища может пагубно сказаться на здоровье, а короткое голодание – воздержание от еды и питья – позволит организму отдохнуть. Малахова поясняет, что сохранение желудка пустым предотвращает появление избыточной жидкости, то есть нейтрализует лунное притяжение.

"Лично я не придерживаюсь ведический религии. Дни экадаши можно назвать как угодно, но то, что они реально работают – это факт. Мы все нуждаемся в отдыхе: берем отпуск, уезжаем в теплые страны, отключаем телефон. Разуму и телу нужен покой и гармония. Не отдыхает только желудок. Поэтому я очень рекомендую устраивать разгрузочные дни. Это полезно для всех органов и систем. Просто в определенные дни будет проще "избавиться" от ненужного", – сказала она.

Она также рассказала, как проще определить у себя признаки токсемии – отравления организма, вызванного наличием в крови токсинов. Если вы быстро устаете, очень раздражительны, плохо спите и испытываете головные боли или скачки давления, то, скорее всего, это является признаками токсемии. На наш организм пагубно влияют курение, алкоголь, бытовая химия, экология, состав косметики, инъекции, медикаменты, даже витамины в неправильных дозах.

Экадаши помогает очиститься на всех уровнях, пояснила Малахова. Экадаши предусматривает отказ от воды и пищи на 24 часа. Допускаются варианты: строгий пост (полное отсутствие контакта с водой и едой), частичное голодание (допускаются питье и питание без запрещенных продуктов). Врачи призывают воздерживаться от строгого голодания в жаркую погоду, при значительных физических нагрузках, а также беременным и кормящим.

"Лучше уже накануне отказаться от тяжелой пищи, а позже правильно выйти из экадаши. На следующее после поста утро желательно, чтобы первый прием пищи состоял из свежих фруктов (у меня это бывают и смузи) и зерновых-бобовых (хлебцы, овсяная каша). Для экадаши можно также выбрать вариант "вода + овощи или фрукты". Главная ошибка для новичков – без подготовки кидаться в голодание", – добавила эксперт.

Разрешенные продукты в экадаши:



Вода и свежевыжатые соки

Свежие фрукты и овощи

Свежие фрукты и овощи

Сухофрукты

Орехи

Молочные продукты

Мясо и любые мясные изделия

Рыба и морепродукты

Любого вида бобовые

Все виды круп, особенно рис

Грибы, свекла

Соль