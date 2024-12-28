Воронежские врачи спасли жизнь женщине с внематочной беременностью

Фото: depositphotos/wedmov

Врачи Воронежской областной клинической больницы № 1 спасли женщину, у которой был диагностирован редкий вид внематочной беременности. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Женщина обратилась к больницу в начале декабря, так как плодное яйцо закрепилось не в том месте, где нужно. Оно находилось в цервикальном канале шейки матки, и такие случаи, по словам врачей, выявляются с частотой один на девять-десять тысяч пациенток.

Гинеколог перинатального центра медучреждения Марина Михайлова объяснила, что в подобных случаях шейка матки сильно истончается, что может спровоцировать сильное кровотечение и угрожать жизни и здоровью женщины. Она рассказала, что при таком виде внематочной беременности медики удаляют пациенткам весь репродуктивный орган.

Однако в этот раз хирурги исследовали маточные артерии и эмболизировали их, то есть исключили из кровотока сосуды, питающие эмбрион. После этого, как утверждает Михайлова, врачи с помощью УЗИ удалили плодное яйцо возрастом 3–4 недели. По ее мнению, теперь у женщины есть все шансы, чтобы выносить и родить здорового малыша.

Ранее московские врачи спасли жизнь пациентке, которая потеряла 3,5 литра крови из-за внематочной беременности. УЗИ показало, что у нее разорвалась маточная труба. Медики срочно направили девушку в больницу по скорой помощи.

В момент поступления состояние пациентки было критическим: наблюдалось низкое давление, слабый пульс и общая заторможенность. Через семь минут женщину прооперировали, а внутреннее кровотечение остановили. Затем кровь пациентки собрали, отфильтровали и перелили обратно.

