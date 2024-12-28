МЧС Москвы предупредило о тумане до утра 29 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей столицы предупредили о слабом гололеде и тумане, из-за которого видимость на дорогах ухудшится до 200–700 метров. Такие неблагоприятные погодные условия продержатся до 06:00 29 декабря. Соответствующее сообщение было распространено пресс-службой МЧС Москвы.

В связи с этим автомобилистов попросили снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать резких маневров. Кроме того, москвичей призвали не оставлять детей без присмотра и быть внимательными.

"Берегите себя и своих близких, при необходимости звоните по телефонам 101 или 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01", – сказано в сообщении.

Городское хозяйство Москвы в своем телеграм-канале тоже попросило водителей быть предельно аккуратными на дороге.

В преддверии Нового года в Москве наступила оттепель. В связи с этим в последние дни 2024 года в городе сохранится облачность, прогнозируется небольшой снег, а на дорогах возможна гололедица.

Так, по прогнозам синоптиков, 29 декабря, температура будет сохраняться у отметок от минус 1 до 1 градуса выше нуля. В городе также могут пройти осадки. В понедельник, 30-го числа, в столице вновь пройдет небольшой снег. Температура воздуха в дневное и ночное время будет сохраняться в диапазоне от 0 до 2 градусов.

Снег продолжится и во вторник, 31 декабря. Днем и в новогоднюю ночь будет чуть холоднее, чем ранее. Температура будет варьироваться от 1 до минус 4 градусов.

