Трое детей с поезда Тюмень – Адлер остаются в больнице в удовлетворительном состоянии

Фото: телеграм-канал "112"

Трое из 124 детей из ЛНР, снятых с поезда Тюмень – Адлер, остаются в Саратовской областной инфекционной больнице, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщил министр здравоохранения области Олег Костин, пишет ТАСС.

Глава ведомства уточнил, что накануне домой отправились большая часть пациентов. В больнице оставались четверо детей, но затем одного из них по согласованию с врачами забрали родители.

"В настоящий момент у двух имеется диагноз – грипп А, а у одного ребенка – ОРВИ. Состояние детей удовлетворительное, сопровождающее их лицо, которое осталось с ними, здорово", – сказал министр.

Кости подтвердил, что в среду, 27 декабря, из больницы выписали 91 ребенка, отправив их домой на поезде вместе с врачом, фельдшером и сопровождающими взрослыми. Затем глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что дети успешно вернулись домой в Краснодонский район.

Вечером 20 декабря в Саратовской области с поезда Тюмень – Адлер сняли 125 детей, возвращавшихся из лагеря, из-за поступившей информации об обращении за медпомощью ребенка с повышением температуры.

Позднее стало известно, что в вагоне поезда умерла 12-летняя девочка. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Между тем у снятых с поезда детей выявили вирус гриппа А. Затем всех 124 детей госпитализировали.

Грипп А подтвердился у 61 ребенка, следовавшего в поезде, а еще у 39 проявились признаки ОРВИ.

Позже саратовские школьники передали детям из ЛНР более 400 писем поддержки. По информации главврача медучреждения Натальи Бакал, поддержать ребят решили юные саратовцы, члены "Движения первых". Они привезли письма , "коробку храбрости", а также устроили флешмоб под окнами.

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