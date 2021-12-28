Необычная вакансия открылась в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве открылась необычная вакансия с зарплатой от 80 до 150 тысяч рублей в месяц. Объявление о поиске хвалителя в компанию по продаже бижутерии европейских брендов появилось на сайте HeadHunter.
От соискателя требуются хорошее настроение, раскрепощенность, стильный и опрятный внешний вид. Будущему сотруднику нужно будет ходить около бутика и делать покупателям комплименты.
В условиях также значится, что характер работы разъездной, график гибкий, частичная занятость, опыт работы не требуется. Работодатель обещает работнику оформление по ТК РФ, соцпакет, включающий оплачиваемый отпуск за рубежом, абонемент в фитнес, оплату психолога и стилиста.
На данную вакансию рассматриваются только кандидаты, приславшие фото.
Ранее ирландский изолированный остров Грейт-Бласкет опубликовал вакансию, о которой мечтают многие путешественники. Требуются два человека, которые готовы провести в этом райском уголке полгода. Проживание и питание оплачиваются. Сотрудники должны будут присматривать за несколькими коттеджами.
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