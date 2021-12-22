Названы самые необычные вакансии декабря

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Самой необычной вакансией декабря стала должность преподавателя курса по ремонту электрических плит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Соискателю на эту должность обещают зарплату в размере 120 тысяч рублей в месяц. При этом он должен иметь минимум год опыта работы мастером по ремонту электрооборудования, уметь диагностировать поломки и знать технику безопасности.

Второе место в рейтинге занял инженер-химик. Такому специалисту обещают зарплату от 90 тысяч рублей, однако требуется переехать в Белгородскую область. При этом соискатель сможет претендовать на расширенную социальную программу и корпоративное обучение.

В числе интересных для декабря вакансий специалисты "Работа.ру" также выделили врача-дерматовенеролога. Потенциальный работник может рассчитывать на доход от 70 тысяч рублей в месяц, однако нужно иметь высшее образование, опыт работы от одного года и быть готовым к частым командировкам.

Далее в рейтинге представлены вакансии повара осетинского цеха в Москве, администратора клуба виртуальной реальности и гончара-керамиста. На этих должностях работодатели предлагают зарплату в пределах 50–68 тысяч рублей.

Ранее в SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря. Лидером в этом списке стала должность коммерческого директора в Москве, которому обещают зарплату от 500 тысяч рублей.

