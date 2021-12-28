В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мандарины

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Мандарины не хранятся долго, поэтому выбирать фрукты стоит с ровной кожицей, без гнили и пятен. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Купленные мандарины лучше вынуть из полиэтиленового пакета, натереть растительным маслом, положить в специальную сетку и поместить в специальный отсек холодильника. При этом ветки и листы, если такие имеются, лучше не обрывать, так как с ними мандарины хранятся дольше.

Непосредственно перед едой специалисты советуют мыть фрукты теплой водой с мылом.

"Все цитрусовые проходят обязательную обработку перед транспортировкой сернистыми соединениями (так называемая сульфитация), которые вызывают астматический компонент", – рассказали эксперты.

Мандарины содержат большое количество аскорбиновой кислоты, а также витамины B, P, K, D. Эти фрукты в том числе являются хорошим антидепрессантом.

Ранее нутрициолог и диетолог Надежда Цапкина предупредила, что частое употребление этого фрукта может привести к проблемам с печенью, поскольку норма фруктозы в день составляет не более 40 граммов. Поэтому следует съедать не более 4–5 мандаринов.

