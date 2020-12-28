Депутат МГД Козлов присоединился к акции "Бумеранг добра"

Депутаты "Единой России" запустили в ТиНАО благотворительную акцию для помощи многодетным семьям.

"Неделю назад в Троицке местные единороссы отправились в гимназию имени Пушкова, чтобы осуществить новогодние мечты детей из многодетных семей. Богдан из 1 "Б" получил конструктор, Вадим из 4 "А" – набор для выжигания, а Настя из 7 "Б" – новый телефон", – рассказал Агентству "Москва" депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Он отметил, что акция из Троицка перешла в Щербинку, Московский и другие поселения. Вместе с заслуженной артисткой РФ Жанной Эппле и артистом театра и кино Анатолием Журавлевым Козлов примерили на себя роль Дедов Морозов для двух многодетных семей.

Депутат рассказал, что "Бумеранг добра" долетел до семьи Осипенко.

"Мама Ольга воспитывает шестерых детей одна. Младшему – 1,5 года, старшему – 15. И сладкие подарки, и игрушки обрадовали всех", – сообщил Козлов.

По его словам, семья попала в трудную ситуацию и "Единая Россия" откликнулась на мечту детей.

"Чем больше воплощаем искренних пожеланий, тем добрее, внимательнее друг к другу становится общество. И это важнее именно для нас, взрослых. А дети учатся на наших поступках", – подчеркнул парламентарий.

Ранее депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, что детям необходимо новогоднее настроение, несмотря на пандемию. Он напомнил, что встреча Нового года в Москве будет проходить с рядом ограничений, в частности отменены детские елки, не работают музеи и культурные центры.